Un asteroide saluta la Terra, ma a distanza di sicurezza

L'asteroide 2006 WB si sta avvicinando alla Terra e la saluterà a distanza di sicurezza, quando alle 19:00 di oggi passerà a circa a 885mila chilometri di distanza dalla superficie del nostro pianeta, vale a dire oltre due volte la distanza tra Terra e Luna.

(Keystone-ATS) Le possibilità di impatto sono quindi pari a zero, segnala il centro per la sorveglianza degli Oggetti vicini alla Terra (Near Earth Objects, Neo) dell’Agenzia Spaziale Europea .

L’asteroide 2006 WB ha un diametro compreso tra 70 e 150 metri, è stato scoperto 18 anni fa e le osservazioni compiute negli anni successivi hanno permesso agli astronomi di prevedere con largo anticipo l’incontro ravvicinato di oggi e di escludere qualsiasi rischio.

“Abbiamo individuato questo oggetto l’ultima volta 10 anni fa, e ora lo vediamo di nuovo esattamente dove abbiamo previsto che sarebbe stato”, afferma Francisco Ocaña, dell’Ufficio di difesa planetaria dell’Esa. “Le osservazioni effettuate nel 2006 e nel 2014 ci hanno consentito di predire il passaggio di oggi – dice Ocaña – e anche di eliminare qualsiasi possibilità di impatto per i prossimi 100 anni”.

L’asteroide sarà visibile con telescopi di almeno 30 centimetri di diametro, dopodiché la prossima occasione di incontro è prevista tra 15 anni, esattamente il 4 novembre 2039, quando il passaggio avverrà a distanze ben maggiori. Le previsioni si spingono, al momento, fino all’11 dicembre 2119: fino ad allora, il passaggio di oggi è di gran lunga quello più ravvicinato.