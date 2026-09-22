Un adattatore protegge i satelliti dalle vibrazioni dei razzi

Keystone-SDA

Condividi

Un adattatore in grado di proteggere i satelliti dalle forti vibrazioni durante il lancio dei razzi: la struttura che assorbe le vibrazioni pericolose è stata sviluppata da ricercatori dell'Empa in collaborazione con l'azienda aerospaziale Beyond Gravity.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Se proteggiamo meglio i satelliti dalle vibrazioni, potremo inviare nello spazio strumenti di misurazione più sensibili”, afferma il ricercatore Andrea Bergamini in un comunicato del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) di Dübendorf (ZH).

Sono soprattutto le vibrazioni causate dal distacco delle parti del razzo durante il lancio a rappresentare un pericolo per i delicati componenti elettronici dei satelliti. La soluzione appena sviluppata consiste in un adattatore di carico utile di nuova concezione, che collega i satelliti al razzo.

I ricercatori hanno riprogettato l’intero componente trasformandolo in un cosiddetto “cristallo fononico”. Questa speciale struttura converte le vibrazioni longitudinali dannose in movimenti rotatori degli anelli di alluminio integrati. Questi movimenti rotatori smorzano le vibrazioni prima che raggiungano il carico utile.

Secondo l’Empa, il concetto ha dato buoni risultati nelle simulazioni e nelle prove condotte con un prototipo. Beyond Gravity (la divisione spazio di RUAG, il gruppo attivo nei settori della difesa e della tecnologia aerospaziale di proprietà della Confederazione, ndr.) ha depositato una domanda di brevetto per l’invenzione. Prima di poter essere utilizzato su un razzo, tuttavia, l’adattatore deve essere ulteriormente ottimizzato.