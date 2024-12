UFAC: problema tecnico per aereo Swiss atterrato a Graz

Keystone-SDA

La causa dell'atterraggio di emergenza di un aereo della compagnia elvetica Swiss a Graz, in Austria, è dovuta a un problema tecnico, stando all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). Le indagini sull'incidente sono in corso.

(Keystone-ATS) L’Ufficio federale austriaco per le indagini sulla sicurezza (SUB) e l’ufficio del pubblico ministero stanno indagando, ha indicato oggi l’UFAC a Keystone-ATS. Poco dopo l’incidente, una squadra tecnica svizzera si è recata sul posto. Il team in questione è stato in grado di localizzare un problema tecnico sull’aereo in loco. L’UFAC è in contatto con la compagnia aerea Swiss.

Lunedì l’Airbus A220-300 con 74 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, in volo tra Bucarest (Romania) e Zurigo è stato costretto ad atterrare a Graz a causa di problemi al motore e di fumo rilevato sia nel cockpit sia in cabina. Un membro dell’equipaggio si trova tuttora in terapia intensiva in un ospedale di Graz. A dodici passeggeri e cinque membri dell’equipaggio sono state prestate cure.