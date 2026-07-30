Ue versa altri 3,47 miliardi a Kiev per droni, missili e caccia

Keystone-SDA

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La Commissione europea ha erogato oggi altri 3,47 miliardi di euro (3,24 miliardi di franchi) all'Ucraina nell'ambito della componente Difesa del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev.

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(Keystone-ATS) Le risorse, spiega l’esecutivo Ue, serviranno a finanziare l’acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del Paese.

“Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell’Ucraina a essere libera e la nostra determinazione a stare al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario”, sottolinea la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

Con l’esborso di 3,47 miliardi di oggi per l’Ucraina, “siamo arrivati a 8,5 miliardi per l’Ucraina nell’ambito del programma di sostegno finanziario per la difesa da 90 miliardi. Abbiamo già stanziato 5 miliardi per i droni e ora ne stiamo stanziando altri tre e mezzo, essenzialmente, principalmente per i caccia che avete menzionato”, afferma un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa.

“Vogliamo arrivare a 28 miliardi di euro per la difesa entro la fine di quest’anno. Ne abbiamo già stanziati otto e mezzo, quindi ne mancano altri 20. Quindi sarà di nuovo un’estate e un autunno molto intensi, e andremo avanti su questa base”, riferisce.