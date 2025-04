Ue-Usa a Parigi su Ucraina, Eliseo, ‘eccellente lavoro’

Keystone-SDA

"Oggi è stato fatto un eccellente lavoro, di qualità, sulla sostanza. C'è una convergenza sui temi della pace in Ucraina tra europei e americani. La Francia ha avviato una dinamica per una tregua solida e una pace stabile in Ucraina".

(Keystone-ATS) Lo hanno detto fonti dell’Eliseo al termine della giornata di incontri a Parigi fra i vertici di Francia, Regno Unito e Germania, con esponenti del governo americano ed emissari di Trump e due ministri del governo ucraino.

Le riunioni di oggi, che hanno dato “eccellenti risultati”, avranno “un seguito la settimana prossima a Londra, con gli stessi protagonisti”, in “formato E3” (Francia, Regno Unito, Germania), hanno aggiunto le fonti di Parigi. “Andiamo avanti con questo formato E3 che ha già dato prova di funzionare”.