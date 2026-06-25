UE eroga prima rata del prestito a Kiev e prepara il post-guerra

Keystone-SDA

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Con un lungo applauso la schiera di leader europei e rappresentanti del governo ucraino riuniti a Danzica ha accolto l'annuncio della presidente della Commissione europea di Ursula von der Leyen relativo all'esborso dei primi 3,2 miliardi di euro del prestito a Kiev.

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(Keystone-ATS) L’erogazione della prima rata del prestito da 90 miliardi, a lungo osteggiato dall’ex premier ungherese Viktor Orbán in sede di Consiglio europeo, è arrivata nel corso della prima giornata della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che ha preso il via oggi nella stessa città in cui ebbe inizio la Seconda guerra mondiale.

“Danzica dopo il conflitto fu completamente ricostruita, e l’Ucraina avrà lo stesso destino”, ha sottolineato il padrone di casa, il premier polacco Donald Tusk.

La prima tranche erogata oggi servirà per l’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina, su un totale di 30 miliardi di fondi UE destinati a tale scopo; i restanti 60 miliardi, invece, andranno a supporto degli sforzi per la difesa. “Nei prossimi giorni inizieremo anche a erogare i primi 6 miliardi per la produzione di droni. Questa è la solidarietà in azione”, ha scandito von der Leyen.

Oltre al prestito, ha annunciato anche che “il ‘Fondo europeo di punta’, creato nella scorsa edizione della Conferenza a Roma, è pronto a partire”, con investimenti in settori strategici come energia pulita, infrastrutture e imprese ad alto potenziale di crescita.

Sostenuto dall’UE e quattro governi europei, il fondo potrà mobilitare già mezzo miliardo di euro entro quest’anno, a fronte di investimenti complessivi per un totale di 1,5-2 miliardi, e vedrà il capitale pubblico assumere la prima quota di rischio.

L’Ucraina è stata rappresentata dalla premier Julija Svyrydenko, secondo la quale “il coraggio di combattere richiede cooperazione e solidarietà, la stessa mostrata dall’UE nei nostri confronti”, ha ringraziato, facendo le veci del presidente Volodymyr Zelensky, il cui forfait è arrivato a pochi giorni dalla conferenza per via dei recenti dissapori tra Kiev e Varsavia.

Nell’ambito della conferenza odierna, l’Ucraina e la Banca mondiale hanno inoltre firmato un accordo per 3,39 miliardi di dollari. I fondi saranno utilizzati per sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese e finanziare le spese prioritarie, ha annunciato Svyrydenko su Telegram, stando a quanto riportato da Ukrinform.

Secondo la premier l’accordo prevede un prestito di 1,04 miliardi di dollari per le politiche di sviluppo, di cui 500 milioni sono garantiti dal Regno Unito e altri 540 dal Giappone. Mentre 2,35 miliardi di dollari proverranno da Fortis Ukraine FIF sotto forma di finanziamenti a fondo perduto.

Come ha sottolineato Svyrydenko, questi accordi sono stati resi possibili grazie a un intenso lavoro di riforme. L’Ucraina ha rispettato i termini del programma adottando 13 leggi e 7 regolamenti. Si tratta di decisioni in materia di appalti pubblici, factoring, integrazione del mercato energetico con l’UE, sviluppo del settore agricolo, imprenditoria dei veterani, politica abitativa, istruzione prescolare e professionale, nonché ripristino del sistema di monitoraggio dei gas serra.