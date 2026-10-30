Ue e Canada firmano la nuova “Alleanza per il futuro”

Keystone-SDA

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I leader dell'Ue e del Canada hanno siglato la dichiarazione congiunta per l'"Alleanza per il futuro".

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(Keystone-ATS) L’intesa è stata firmata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dal primo ministro Mark Carney, nel contesto del vertice bilaterale a Montréal.

“La solida partnership tra l’Ue e il Canada è profondamente radicata nella fiducia, plasmata da una storia comune, da solidi rapporti economici, e fondata sui valori fondamentali che condividiamo Siamo partner strategicamente importanti, amici intimi e vicini”, si legge nella dichiarazione.

Il Canada parteciperà all’Ukraine Support Loan, il prestito Ue di 90 miliardi per la difesa dell’Ucraina per il 2026 e il 2027. “Accogliamo con favore l’intenzione del Canada di aderire al prestito a sostegno dell’Ucraina”, si legge ancora nelle dichiarazione congiunta adottata in occasione del vertice Ue-Canada che si è svolto a Montreal.

“Giornata storica”

Nella conferenza stampa al termine del vertice, il premier canadese ha detto che “è una giornata storica. Siamo qui a Montréal, un ponte tra il Canada e l’Europa, dove lingue e culture diverse si incontrano e convivono. Il vertice si è svolto in uno spirito di concordia: i nostri valori e i nostri intenti sono in piena sintonia. In un mondo complesso, questa armonia rappresenta una fonte di sicurezza, prosperità e benessere per le nostre popolazioni. Il mondo sta diventando più pericoloso e diviso”.

“Le nostre società – ha aggiunto Carney – sono scosse da nuove tempeste: i profondi sconvolgimenti causati dal cambiamento climatico, l’erosione delle norme democratiche e la strumentalizzazione del commercio. Oggi è più difficile conciliare la tutela della propria identità con l’apertura verso l’esterno; l’integrazione viene talvolta trasformata in un’arma, e i dazi doganali in uno strumento di pressione – prosegue -. La tecnologia sta trasformando la natura dei conflitti, la struttura delle economie e la capacità di governo degli Stati. A Strasburgo ho affermato che, in questi tempi turbolenti, dobbiamo restare uniti”.

Non c’è definizione “membro associato”

Nelle conclusioni della dichiarazione congiunta non c’è però la definizione di “membro associato”. “Abbiamo accolto con favore – si legge – la partecipazione del Primo Ministro canadese alla riunione della Comunità politica europea tenutasi a Yerevan e attendiamo con interesse il prossimo incontro a Dublino, nonché i crescenti scambi con i ministri canadesi nell’ambito delle riunioni pertinenti del Consiglio e dei comitati ministeriali. Rafforzeremo questi scambi attraverso vertici periodici, comitati ministeriali e di cooperazione congiunti, e lavoreremo per definire, entro il vertice Ue-Canada del 2027, il concetto di un’associazione sempre più stretta del Canada all’Ue, pur senza arrivare alla piena adesione, al fine di riflettere, attraverso questa associazione ancora più stretta, il nostro impegno comune e la nostra cooperazione verso i nostri obiettivi condivisi di prosperità, sicurezza economica e autonomia strategica”.

Il termine, nei giorni scorsi, non ha ottenuto l’approvazione dei 27 suscitando in alcuni Stati membri – a cominciare della Germania – delle perplessità sia di stampo giuridico sia di opportunità politica.

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