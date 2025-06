Ue chiude al gas russo, da gennaio stop ai nuovi contratti

Keystone-SDA

La Commissione europea accelera sullo stop al gas russo e lancia la sua stretta in tre fasi per porre fine alle importazioni entro la fine del 2027: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti.

1 minuto

(Keystone-ATS) gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. È prevista inoltre una deroga per i Paesi senza accesso al mare – come Ungheria e Slovacchia – che potranno continuare a importare gas russo fino a fine 2027.

La proposta segue la tabella di marcia pubblicata a inizio maggio per tagliare la dipendenza energetica da Mosca – in linea con il piano RePowerEu – e si concentra su gas, gnl e petrolio, mentre un intervento sul nucleare russo è previsto in una fase successiva.

Stando ai dati della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, nel 2024 le importazioni di gas russo sono tornate a salire, raggiungendo i 54 miliardi di metri cubi (32 tramite gasdotto e 20 in gnl), per poi calare a circa 35 miliardi, pari al 12% del totale Ue. Un terzo degli accordi attivi con la Russia ha una durata inferiore a 12 mesi – configurandosi quindi come contratti a breve termine -, mentre i restanti due terzi sono di lungo periodo