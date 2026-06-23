Ue-Afghanistan: incontro tecnico su rimpatri, presenti 15 Stati

Keystone-SDA

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"I servizi della Commissione e la Svezia hanno presieduto congiuntamente oggi a Bruxelles una riunione a livello tecnico con i rappresentanti delle autorità di fatto dell'Afghanistan responsabili del rimpatrio e della riammissione" dei cittadini afghani.

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(Keystone-ATS) Lo fa sapere un portavoce dell’esecutivo blustellato.

Alla riunione hanno partecipato 15 Stati membri, consentendo così di dare seguito alle discussioni tecniche svoltesi nel gennaio 2026 a Kabul. Secondo l’agenzia di stampa Afp, che cita una fonte talebana, i colloqui sono stati “costruttivi”.

Il portavoce, allo stesso tempo, ricorda che “i ministri di 20 Stati membri dell’Ue e dei Paesi associati a Schengen hanno chiesto alla Commissione, tramite una lettera congiunta datata ottobre 2025, di coordinare a livello dell’Ue i contatti tecnici in materia di rimpatrio e riammissione in Afghanistan, sottolineando che il rimpatrio delle persone che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza costituisce una priorità”. Alla riunione, in particolare, si sono affrontati temi come l’identificazione dei rimpatriati, il rilascio dei documenti di viaggio e il loro rimpatrio. L’attenzione si è concentrata sulle persone che hanno commesso reati gravi e che rappresentano una minaccia per la sicurezza.