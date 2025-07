UE: ok Consiglio europeo a 18esimo pacchetto sanzioni contro Russia

Keystone-SDA

Il Consiglio dell'UE Affari generali ha adottato il 18esimo pacchetto di sanzioni, "forte ed efficace", contro la Russia, che include nuove e significative misure in ambito energetico, finanziario e commerciale.

(Keystone-ATS) “Ora stringiamo il nodo alla Russia prendendo di mira le entrate energetiche, le esportazioni, l’elusione e la flotta ombra. Sotto la presidenza danese, l’UE ha adottato il suo 18esimo pacchetto di sanzioni che aumenterà la pressione sulla Russia”, ha annunciato sulla rete sociale X il ministro degli affari esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

La flotta ombra sono petroliere che battono bandiera ad esempio panamense, maltese o liberiana che consentono al Cremlino di aggirare le sanzioni sulle esportazioni di oro nero e derivati, incassando lauti introiti.

Le sanzioni prevedono in particolare l’introduzione di un nuovo meccanismo dinamico di Oil Price Cap, che fisserà il prezzo del 15% in meno rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo: il prezzo sarà ridotto di 60 centesimi di dollaro statunitense (48 centesimi di franco al cambio attuale) a circa 47,60 dollari al barile.

Viene poi introdotto un nuovo divieto di transazione relativo ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, che collegano Russia e Germania, e vengono aggiunte 105 nuove navi alla flotta ombra sanzionata. Si porta così l’attuale numero di imbarcazioni nell’elenco a oltre 400 (tre navi giapponesi sono state cancellate dalla lista).

Si estendono i limiti sul sistema di transazioni internazionali Swift a un divieto totale di transazione. E si limita ulteriormente l’accesso della Russia alle tecnologie a duplice uso e a quelle avanzate.

Tra le 26 nuove entità incluse nell’elenco di sanzioni figurano anche undici entità che sono in paesi terzi, diversi dalla Russia (sette in Cina, di cui tre a Hong Kong, e quattro in Turchia).

Zelensky: nuove sanzioni essenziali e tempestive

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore il nuovo pacchetto di sanzioni definendolo “una decisione essenziale e tempestiva, soprattutto ora che la Russia ha intensificato la brutalità degli attacchi contro le nostre città e i nostri villaggi”.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento alla presidente della Commissione (europea) Ursula von der Leyen e a tutti i leader degli Stati membri dell’UE per la loro unità e la loro posizione di principio”, ha scritto su X, ringraziando anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e “la Danimarca per un inizio davvero positivo della sua presidenza dell’UE”.