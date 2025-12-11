UE: il greco Pierrakakis eletto presidente dell’Eurogruppo

Keystone-SDA

Il ministro dell'economia e delle finanze greco Kyriakos Pierrakakis di Nuova Democrazia, 42 anni, è stato eletto presidente dell'Eurogruppo durante la riunione del coordinamento dei ministri dell'Eurozona a Bruxelles. Lo annuncia lo stesso Eurogruppo in una nota.

(Keystone-ATS) Pierrakakis si è imposto sul concorrente belga Vincent Van Peteghem e succede all’irlandese Paschal Donohoe, che il 18 novembre aveva presentato le sue dimissioni per assumere un incarico alla Banca mondiale.

Pierrakakis entrerà in carica il 12 dicembre e il suo mandato durerà due anni e mezzo, ricorda il comunicato. La prima riunione dell’Eurogruppo sotto la sua presidenza è attualmente prevista per il 19 gennaio 2026.

L’Eurogruppo, viene ricordato, è un organo informale in cui i ministri degli Stati membri dell’area dell’euro discutono questioni di interesse comune relative alla condivisione dell’euro come moneta unica. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri dell’area dell’euro. Mira inoltre a promuovere le condizioni per una crescita economica più forte ed è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del loro follow-up. Si riunisce solitamente una volta al mese, alla vigilia della riunione del Consiglio Affari economici e finanziari.

La prima riunione dell’Eurogruppo si tenne il 4 giugno 1998 a Lussemburgo. Il primo presidente fu Jean-Claude Juncker. Gli succedettero Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno e Paschal Donohoe.