UE: dazi USA, risposta “forte ma proporzionata”

Keystone-SDA

La Commissione europea ha annunciato che applicherà dazi doganali "forti ma proporzionati" su una serie di prodotti americani a partire dal 1. aprile, in risposta alle tasse statunitensi del 25% su acciaio e alluminio in vigore da oggi.

(Keystone-ATS) La decisione della Commissione è giunta nella notte, come contromisura ai dazi americani su alluminio e acciaio europei, che era previsto scattassero il 12 marzo.

I dazi introdotti dall’UE colpiranno prodotti americani per un valore di 26 miliardi di dollari, spiega la Commissione europea. Le tariffe europee entreranno in campo dal primo aprile e saranno pienamente operative entro il 13 dello stesso mese.

La Commissione, spiega, lascerà scadere il 1. aprile la sospensione delle contromisure esistenti contro gli Stati Uniti per il 2018 e il 2020. In secondo luogo, presenterà un pacchetto di nuove contromisure sulle esportazioni statunitensi. Tali misure entreranno in vigore entro la metà di aprile.

La lista dei prodotti americani che saranno colpiti è lunga. Si va dai tacchini con peso superiore ai 185 grammi alla carne bovina disossata, dallo yogurt a diversi derivati del latte, dal ginger al curry fino alle salsicce di fegato e a prodotti da bagno come shampoo e dentifrici.

“Deploriamo profondamente le tariffe statunitensi imposte all’Europa. Le tariffe sono tasse. Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. Oggi l’Europa prende contromisure forti ma proporzionate. L’UE deve proteggere consumatori e imprese”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un breve punto stampa sottolineando come Bruxelles, nel frattempo, “resta totalmente aperta ai negoziati” con gli USA. “Ho incaricato il commissario Sefcovic su questi colloqui per trovare la soluzione migliore con gli USA”, ha aggiunto.

Pechino ribadisce, reagiremo

La Cina “prenderà tutte le misure necessarie a tutela dei suoi interessi e diritti legittimi” in risposta all’entrata in vigore dei dazi voluti da Trump. “Se gli USA insistono nel voler sopprimere la Cina, allora dovremo rispondere in modo risoluto”, ha ammonito la portavoce del ministero degli esteri Mao Ning nel corso del briefing quotidiano.

Londra rinuncia a ritorsioni

Il governo del Regno Unito ha definito oggi “deludenti” i dazi globali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio, ma non ha annunciato ritorsioni, affermando che sta cercando di negoziare un accordo economico più ampio con Washington.

“Continuerò a impegnarmi da vicino e in modo produttivo con gli Stati Uniti per sostenere gli interessi commerciali del Regno Unito. Terremo tutte le opzioni sul tavolo e non esiteremo a rispondere nell’interesse nazionale”, ha affermato il ministro delle attività produttive Jonathan Reynolds.

Da parte sua il primo ministro australiano Anthony Albanese, dopo che non è riuscito a ottenere un’esenzione all’ultimo minuto ha affermato che i dazi di Washington su acciaio e alluminio sono “totalmente ingiustificati”. “Questo non è un atto amichevole”, ha detto Albanese ai giornalisti.