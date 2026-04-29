UE: Coreper, sì a riforma su frontalieri, concerne anche Svizzera

Keystone-SDA

Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) degli Stati dell'Unione europea (UE) sostiene una riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione per i lavoratori frontalieri, che comporterebbe costi aggiuntivi per la Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) La riforma è discussa da tempo in seno all’UE e una sua applicazione appare ancora lontana.

Attualmente, quando i lavoratori frontalieri perdono il loro impiego ricevono l’indennità di disoccupazione dallo Stato in cui risiedono. In futuro, dovrebbero ricevere tali prestazioni dal paese in cui hanno svolto l’ultimo lavoro. Come ha riferito un diplomatico dell’UE a Bruxelles, 21 Stati membri sostengono questa modifica.

Le persone rimaste disoccupate potrebbero percepire prestazioni dallo Stato in cui lavoravano per un periodo massimo di sei mesi, ha scritto la presidenza cipriota del Consiglio in un comunicato. A tal fine, però, dovrebbero aver lavorato per almeno 22 settimane.

Il regolamento è parte dell’accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra Berna e Bruxelles. La sua ripresa potrebbe avvenire solo “dopo esplicito consenso della Svizzera”, ha affermato di recente un portavoce della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).