Ue, oggi call tra von der Leyen, leader Europa, Zelensky e Trump

Keystone-SDA

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parteciperà oggi a una chiamata con Volodymyr Zelensky, Donald Trump e altri leader dell'Ue. Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo dell'Unione europea.

1 minuto

(Keystone-ATS) La chiamata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva alla vigilia del previsto incontro a Mar-a-Lago. Zelensky, infatti, ha annunciato che domani si vedrà con Trump nella tenuta del tycoon in Florida per continuare i negoziati sull’accordo con la Russia. La base di partenza è l’ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina che ha prodotto un piano in 20 punti, che è stato inviato a Mosca.

Trump ritiene che ci siano buone possibilità di risolvere il conflitto in Ucraina. “Beh, penso che abbiamo buone possibilità di riuscirci”, ha dichiarato il “POTUS” al New York Post, ripreso dall’agenzia russa Tass. “Ho risolto otto guerre, e questa è la più difficile di tutte. Ma credo che ce la faremo”. Secondo il quotidiano, il leader statunitense sarebbe ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo di pace durante l’incontro di domani con Zelensky. A suo avviso, entrambe le parti sono interessate a porre fine al conflitto. “Penso che [il governo di Kiev] vogliano farlo ora, e penso che anche la Russia voglia farlo. Ma ogni volta che uno vuole farlo, l’altro no”, ha detto Trump.