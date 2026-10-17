UDC si oppone ad aumento IVA per finanziare AVS

Keystone-SDA

Condividi

L'UDC raccomanda agli elettori di votare no al finanziamento della 13esima rendita AVS tramite un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, sul quale il popolo è chiamato a esprimersi il 29 novembre.

2 minuti

(Keystone-ATS) Con 290 voti contro 3, i delegati dell’UDC hanno adottato questa linea di voto in occasione di un’assemblea del partito tenutasi oggi a Bulle (FR).

Il consigliere nazionale dell’UDC friburghese Nicolas Kolly ha dichiarato ai delegati che la Confederazione deve impiegare meglio il denaro che gli svizzeri le hanno affidato. Approvando il principio di una 13esima rendita AVS, il popolo non ha affatto acconsentito a un nuovo aumento delle imposte. L’UDC avrebbe preferito che il Consiglio federale finanziasse questa tredicesima rendita attraverso risparmi, ad esempio nell’ambito dei fondi destinati alla cooperazione internazionale e al settore dell’asilo, ha affermato Kolly.

Pierre-Yves Maillard, consigliere agli Stati socialista vodese e presidente dell’Unione sindacale svizzera, ha dichiarato che avrebbe preferito un altro tipo di finanziamento, ad esempio una maggiore tassazione dei redditi elevati. In ultima analisi, occorre trovare una fonte di finanziamento supplementare, anche se la 13esima rendita è finanziata per l’80% dal fondo AVS, ha sottolineato.

L’UDC dice sì all’iniziativa del Centro

I delegati dell’UDC hanno inoltre approvato l’iniziativa popolare “Sì a imposte eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!” del Partito di Centro: con 274 voti a favore, 9 contrari e 3 astensioni, l’UDC ha raccomandato di votare “sì” alle urne il 29 novembre.

I delegati hanno inoltre approvato, con 271 voti a favore, 16 contrari e sei astensioni, le modifiche alla legge federale sul materiale bellico, altro tema su cui il popolo è chiamato a esprimersi il 29 novembre. Il consigliere nazionale Marc Jost (PEV/BE) è intervenuto come oppositore, richiamandosi alla neutralità della Svizzera.

Già ieri sera il Comitato centrale dell’UDC svizzera aveva deciso di raccomandare il no all’altro oggetto in votazione il 29 novembre ossia l’iniziativa sui fuochi d’artificio.