Ucraina-Russia: Kiev lancia offensiva nel Kursk. Mosca, “Respinta”

Keystone-SDA

L'esercito ucraino ha lanciato una nuova offensiva nella regione russa di Kursk, che secondo il ministero della difesa di Mosca è stata respinta dalle forze russe.

(Keystone-ATS) “Intorno alle 9.00 (le 7.00 in Svizzera), il nemico ha lanciato un contrattacco per fermare l’avanzata delle truppe russe nella zona di Kursk”, hanno indicato le forze armate del Cremlino in un comunicato, secondo le quali “il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei”.

Smentita ucraina

“Kursk, buone notizie, la Russia sta avendo ciò che si merita”, scrive però sul servizio di messaggistica Telegram Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del presidente ucraino, commentando l’offensiva dell’esercito di Kiev nel Kursk.

Gli fa eco, sempre su Telegram, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’Ucraina, Andriy Kovalenko: “Nella regione di Kursk, i russi sono molto preoccupati perché sono stati attaccati su più fronti ed è stata una sorpresa per loro. Le forze di difesa stanno lavorando”, afferma l’alto funzionario.