Ucraina e Arabia Saudita firmano accordo di difesa aerea

Keystone-SDA

Ucraina e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di cooperazione in occasione della visita del presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito oggi all'agenzia di stampa France-Presse (Afp) un alto funzionario.

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(Keystone-ATS) L’intesa consentirà a Kiev di condividere la propria esperienza nella lotta contro gli attacchi dei droni.

“L’obiettivo dell’accordo è che l’Ucraina aiuti (i sauditi) a sviluppare tutti i componenti necessari per la difesa aerea di cui attualmente sono sprovvisti” per “contrastare gli Shahed e altri droni”, ha precisato. Il documento è stato firmato ieri, ha precisato un altro alto funzionario all’Afp.