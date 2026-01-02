Ucraina: Zelensky nomina Budanov capo dell’ufficio presidenziale

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, al posto di Andriy Yermak, costretto a dimettersi per il coinvolgimento in un caso di corruzione.

1 minuto

(Keystone-ATS) “In questo momento l’Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di difesa e di sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato”, ha annunciato Zelensky su X aggiungendo che “Kyrylo ha esperienza specialistica in questi settori e la forza sufficiente per produrre risultati”.

“Ho inoltre incaricato il nuovo capo dell’Ufficio del presidente, in collaborazione con il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina e altri leader e istituzioni competenti, di aggiornare e sottoporre all’approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato, nonché le fasi successive”, ha concluso il leader ucraino.