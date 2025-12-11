Ucraina: Zelensky, USA vogliono il ritiro dal Donbass

Il ping pong diplomatico continua mentre la tensione sale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando i giornalisti a Kiev, ha confermato che le trattative di pace sono incagliate principalmente sul destino del Donbass, il Donetsk in particolare.

(Keystone-ATS) Gli USA vorrebbero che le forze ucraine si ritirassero e che quel fazzoletto di terra martoriato – dove si snodano le fortificazioni – divenisse una “zona economica libera”. A Mosca però non viene chiesto altrettanto nella parte che occupa attualmente. Uno squilibrio potenzialmente fatale. Zelensky è sotto pressione immensa da parte degli Stati Uniti e allora, sulla questione territoriale, evoca le urne: “sarà il popolo a decidere, con le elezioni o un referendum”.

L’altro nodo, ha detto Zelensky, è il destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa e cruciale per lo sviluppo economico dell’Ucraina. Ecco, la parte economica sarà oggetto di un documento separato – il leader ucraino ne ha parlato di recente con il segretario al Tesoro Scott Bessent – così come le garanzie di sicurezza.

A questo proposito Zelensky si è collegato in serata con una folta delegazione americana che comprendeva il segretario di stato Marco Rubio, il segretario alla difesa Pete Hegseth, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, il comandante supremo della NATO e delle forze americane in Europa, il generale Alexus Grynkewich, nonché lo stesso Rutte. Ed è stato concordato che i team lavoreranno attivamente per garantire che, nel prossimo futuro, vi sia “una chiara comprensione” di queste garanzie.

Stasera Zelensky, citato da Ukrinform, ha reso noto che Kiev ha ricevuto dagli Stati Uniti una bozza sulle garanzie di sicurezza e la esaminerà, aggiungendovi le proprie proposte, per poi condividere e trasmettere il documento aggiornato alla parte americana “entro pochi giorni”.

Zelensky ha inoltre dichiarato che il documento in fase di elaborazione verrà poi sottoposto all’attenzione del Congresso degli Stati Uniti e ha ribadito che l’Ucraina chiede garanzie di sicurezza “efficaci”, riporta sempre Ukrinform.