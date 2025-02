Ucraina: Zelensky, spero di incontrare Trump venerdì a Washington

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di sperare di incontrare venerdì a Washington il presidente Usa Donald Trump.

3 minuti

(Keystone-ATS) Confermando il suo desiderio di incontrare Donald Trump a Washington venerdì, Zelensky ha dichiarato che chiederà al suo omologo americano se intende “fermare” gli aiuti all’Ucraina. “La mia domanda (a Trump) sarà molto diretta: gli Stati Uniti interromperanno il sostegno o no? E potremo acquistare armi se non ci saranno più aiuti?”, ha detto parlando in inglese.

Zelensky ha inoltre affermato di sperare che l’accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti “porti ad altri accordi” ma ha confermato che non sono state ancora concordate le garanzie di sicurezza americane. L’accordo è stato definito più come un “quadro”. Lo riporta la Bbc.

Zelenski ha sostenuto che il suo team ha fatto pressione sugli americani affinché inserissero una riga sul sostegno alle garanzie di sicurezza, anche se per il momento non è stato ancora deciso nulla di concreto. “Volevo una decisione sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ed è importante che ci sia”, aggiunge.

Intanto, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere una pace duratura, intendono istituire un Fondo di investimento per la ricostruzione.

“L’Ucraina contribuirà al Fondo con il 50 per cento dei proventi derivanti dalla futura monetizzazione di tutte le risorse naturali di proprietà del Governo ucraino”, si legge nel testo dell’accordo sulle terre rare tra Usa e Ucraina, pubblicato dal Financial Times.

“In base alle leggi vigenti negli Stati Uniti, il governo degli Usa manterrà un impegno finanziario a lungo termine per lo sviluppo di un’Ucraina stabile ed economicamente prospera”, si legge nel testo.

Secondo Zelensky, l’accordo con gli Usa sulle terre rare è un “inizio”, un “accordo quadro” e il suo “successo” dipenderà dai colloqui con Donald Trump.

Zelensky ha quindi affermato di aver visionato personalmente il documento sulle terre rare e, a suo avviso, le principali questioni da lui sollevate sono recepite. “La cosa principale per me era che non siamo debitori”, ha sottolineato.

Dal canto suo, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt ha dichiarato che l’accordo sui minerali e le terre rare con l’Ucraina è “assolutamente fondamentale. Siamo molto vicini al traguardo per chiudere l’accordo e, come il presidente ha detto ieri, darà il benvenuto a Zelensky alla Casa Bianca per la firma o per un visita se Zelensky vuole”.