Ucraina: Zelensky, solo armi nostre in operazione “tela di ragno”

Keystone-SDA

"Nell'operazione speciale 'Tela di ragno' i servizi segreti ucraini hanno utilizzato solo le nostre armi e nessun equipaggiamento proveniente dall'arsenale fornito da un alleato": lo ha assicurato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

(Keystone-ATS) “Volevo utilizzare solo ciò che produciamo e che la separazione fosse molto netta”, ha sottolineato in un’intervista esclusiva a ABC News.

L’operazione è stata realizzata da Kiev nei giorni scorsi con droni ucraini trasportati in Russia da tir, scoperchiati a distanza, e lanciati contro basi aeree fino alla Siberia a oltre 4’000 chilometri dal fronte. L’operazione ha distrutto diversi bombardieri russi.

Replicando poi al presidente americano Donald Trump che aveva paragonato la Russia e l’Ucraina a due “bambini che litigano al parco” aggiungendo che “a volte è meglio lasciarli litigare per un po’”, Zelensky ha sostenuto che “non siamo bambini al parco giochi. (Il presidente russo Vladimir) Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini”.