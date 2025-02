Ucraina: Zelensky, se Kiev non sarà nella Nato abbiamo piano B

Keystone-SDA

Se l'Ucraina non sarà ammessa nella Nato, dovrà raddoppiare il numero dei suoi militari. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al settimanale britannico Economist, come riporta l'agenzia di stampa ucraina RBC Ukraine.

(Keystone-ATS) “Se l’Ucraina non è nella Nato, significa che l’Ucraina costruirà la Nato sul suo territorio. Quindi, abbiamo bisogno di un esercito grande quanto quello che hanno oggi i russi. E per tutto questo, abbiamo bisogno di armi e soldi. E chiederemo questo agli Stati Uniti”, ha sottolineato Zelensky, definendo questo un “piano B”.

Zelensky: piano di Trump non è pronto

Il presidente degli Usa Donald Trump non ha ancora un piano pronto per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina, i lavori inizieranno a febbraio, ha anche detto Zelensky nell’intervista. “Sono sicuro che non ci sia ancora un piano pronto. Perché? Perché il piano non può essere puramente americano. Perché qui c’è la guerra. E senza il nostro lavoro congiunto, senza consultazioni con noi, penso che non possa essere completato”.

“Penso che febbraio sarà il mese in cui inizierà questo lavoro. Penso che il presidente Trump si stia occupando di questioni interne negli Stati Uniti, e penso che questa sia la sua priorità. Almeno questo è ciò che è di pubblico dominio”, ha aggiunto il presidente.