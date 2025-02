Ucraina: Zelensky, incontro produttivo con Kellogg, grati agli USA

Keystone-SDA

"L'Ucraina è pronta per un accordo forte ed efficace di investimenti e sicurezza con il presidente degli Stati Uniti." Lo ha scritto Volodymyr Zelensky su X dopo l'incontro con l'inviato americano Keith Kellogg, definito "molto produttivo".

(Keystone-ATS) “Abbiamo proposto il modo più rapido e costruttivo per ottenere risultati. Il nostro team è pronto a lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha spiegato Zelensky.

Egli ha parlato di una “buona discussione, con molti dettagli importanti. Una conversazione dettagliata sulla situazione del campo di battaglia, su come restituire i nostri prigionieri di guerra e su efficaci garanzie di sicurezza”. Il leader ucraino ha “ringraziato il generale Kellogg per il lavoro congiunto per ottenere importanti risultati”.

“Fin dal primo secondo di questa guerra, l’Ucraina ha cercato la pace. Dobbiamo e possiamo garantire che la pace sia forte e duratura, in modo che la Russia non possa mai tornare con la guerra”, e per questo, ha spiegato Zelensky, “l’Ucraina è pronta per un accordo forte ed efficace di investimento e sicurezza con il presidente degli Stati Uniti”.

“Sono grato agli USA per tutta l’assistenza e il supporto bipartisan all’Ucraina e al popolo ucraino. È importante per noi, e per l’intero mondo libero, che la forza americana si faccia sentire”, ha aggiunto.