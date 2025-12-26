Ucraina: Zelensky, “Vedrò Trump nel fine settimana”

Keystone-SDA

"Durante il fine settimana incontrerò il presidente (statunitense) Donald Trump in Florida, credo domenica", ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a Kiev.

(Keystone-ATS) L’ultimo round di negoziati tra Stati Uniti e Ucraina ha prodotto un piano in 20 punti per porre fine alla guerra, che è stato inviato a Mosca. “Discuteremo questi documenti, le garanzie di sicurezza”, ha spiegato Zelensky. “Per quanto riguarda le questioni delicate, discuteremo del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e parleremo sicuramente anche di altre questioni”.

Zelensky si augura che anche gli europei possano essere presenti all’incontro, che dovrebbe tenersi a Mar-a-Lago. Essendoci così poco tempo a disposizione prima dell’incontro, “non sono sicuro che tra 24 ore potremo riunirci di persona”, ma “almeno ci collegheremo in rete” e “resteremo in contatto con i nostri partner”, riporta l’agenzia di stampa Rbc Ucraina, presente alla conferenza stampa.