Ucraina: Trump, ho parlato con Putin ma non ci sarà pace immediata

Keystone-SDA

"Ho appena finito di parlare al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un'ora e 15 minuti. (...) È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata": lo scrive Donald Trump su Truth.

(Keystone-ATS) “Abbiamo discusso dell’attacco agli aerei russi attraccati da parte dell’Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti”, ha spiegato il presidente americano. Questi ha anche riferito che “il presidente Putin ha affermato, con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti”.

Trump ha inoltre scritto su Truth di aver discusso con Putin “anche dell’Iran e del fatto che il tempo stringe per la decisione iraniana in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente”.

“Ho detto al presidente Putin – afferma – che l’Iran non può possedere un’arma nucleare e su questo credo fossimo d’accordo. Il presidente Putin ha suggerito che parteciperà alle discussioni con l’Iran e che potrebbe, forse, essere d’aiuto per giungere a una rapida conclusione. A mio parere, l’Iran sta rallentando la sua decisione su questa questione molto importante e avremo bisogno di una risposta definitiva in tempi brevissimi!”.

Il Cremlino ha invece reso noto che Putin ha avuto una conversazione telefonica con papa Leone XIV. Il presidente russo ha espresso apprezzamento con il pontefice per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina.