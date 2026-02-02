Ucraina: Trump, ‘da Modi ok a non comprare petrolio russo’
Donald Trump ha reso noto di aver avuto un colloquio con Narendra Modi, durante il quale il premier indiano "ha accettato di smettere di comprare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela".
(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il presidente americano su Truth Social, sottolineando che “questo aiuterà a porre fine alla guerra in Ucraina, che è in corso proprio adesso, con migliaia di persone che muoiono ogni singola settimana!”.
In seguito a questo accordo, ha aggiunto Trump sempre sul suo profilo Truth, i dazi all’India verranno ridotti dal 25% al 18%.