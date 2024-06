Ucraina: Putin, “riprendere produzione missili medio-corto raggio”

(Keystone-ATS) In risposta alle azioni degli Usa, la Russia deve cominciare la produzione di sistemi missilistici a medio e corto raggio finora messi al bando da una moratoria.

Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, in un incontro con il Consiglio di Sicurezza.

Nel 2019 gli Usa si sono ritirati dal trattato Inf sulla distruzione dei missili a medio e corto raggio, firmato nel 1987 dai presidenti americano, Ronald Reagan, e sovietico, Mikhail Gorbaciov. Mosca aveva detto che non avrebbe comunque dispiegato tali vettori se gli Usa non lo avessero fatto per primi.

Ma “ora – ha detto Putin – si è saputo che gli Stati Uniti non solo stanno producendo questi sistemi missilistici, ma li hanno già portati per esercitazioni in Europa, in Danimarca, e più recentemente è stato annunciato che ve ne sono nelle Filippine”.

“Dobbiamo reagire a questo – ha aggiunto il presidente russo – e prendere decisioni su quello che dobbiamo fare. Apparentemente abbiamo la necessità di cominciare la produzione di questi sistemi d’arma e poi, sulla base della situazione reale, prendere decisioni su dove schierarli, se è necessario per garantire la nostra sicurezza”.

Intanto, l’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro un edificio di nove piani a Dnipro in Ucraina, uccidendo almeno una persona e ferendone altre dodici. Lo hanno reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak. Lo scrive Ukrainska Pravda.

Zelensky ha pubblicato su X una foto dell’edificio in fiamme, precisando che “quattro piani sono stati distrutti” e che “sono necessari una quantità e una qualità sufficienti di sistemi di difesa aerea”.