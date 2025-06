Ucraina: Putin, “non vogliamo la capitolazione dell’Ucraina”

Keystone-SDA

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia "non cerca la capitolazione dell'Ucraina, ma solo il riconoscimento delle realtà emerse sul terreno". Putin rispondeva ad una domanda durante il Forum economico internazionale a San Pietroburgo.

(Keystone-ATS) “I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l’Ucraina è nostra”, ha aggiunto Putin rispondendo alla domanda fino a dove si spingeranno le truppe di Mosca in Ucraina.

Il presidente russo ha poi dichiarato che “dove mette piede un soldato russo, quello è nostro”. “Non si tratta di un proverbio, né di una parabola, ma di una vecchia regola”, ha affermato il capo del Cremlino, ripreso da Ria Novosti.

Putin ha poi aggiunto che la Russia, a suo dire, non avrebbe “mai messo in discussione il diritto del popolo ucraino all’indipendenza e alla sovranità”, ma che tra le “basi per cui l’Ucraina è diventata indipendente e sovrana” ci sarebbe, secondo lui, lo status di Paese “neutrale”.