Ucraina: Peskov, “improbabile un vertice Putin-Zelensky-Trump”

Keystone-SDA

Un vertice tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump è "improbabile in un prossimo futuro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Peskov rispondeva alla Casa Bianca, la quale aveva detto che il presidente americano sarebbe aperto alla possibilità di un vertice con quello ucraino e quello russo.

“Il presidente Putin – ha commentato il portavoce – ha ripetutamente sottolineato la sua disponibilità a contatti al massimo livello, sottolineando che questi contatti dovrebbero essere il risultato di accordi già sviluppati a livello tecnico, a livello di esperti. Pertanto, Putin sostiene questi contatti, ma ritiene che debbano essere ben preparati”.

Peskov ha anche affermato che “sarebbe sbagliato aspettarsi decisioni e progressi immediati” nei negoziati di Istanbul per la pace in Ucraina. “Il lavoro è in corso, alcuni accordi sono stati raggiunti a Istanbul, e sono importanti”, ha detto il portavoce del Cremlino sottolineando che essi riguardano prima di tutto “le persone” e che “saranno attuati”.

“Il lavoro continuerà, ci aspettiamo una reazione al testo del memorandum che è stato consegnato”, ha osservato Peskov, citato da Interfax. Il testo presentato dai negoziatori russi, ha aggiunto, “è finalizzato a eliminare le cause profonde di questo conflitto e a imboccare la strada verso una soluzione sostenibile”.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità di “compromessi” da parte di Mosca rispetto alle sue richieste per mettere fine all’invasione dell’Ucraina, Peskov ha dichiarato che “si tratta di un argomento che rientra nel processo negoziale e che non può essere reso pubblico”.