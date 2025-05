Ucraina: Merz, aumenteremo sostegno a Kiev e senza restrizioni

Keystone-SDA

"Continueremo a prestare ed aumenteremo il nostro sostegno militare agli ucraini". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in una conferenza stampa col presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cancelleria a Berlino.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Non ci saranno restrizioni e gli ucraini potranno difendersi”, ha chiarito. “Vogliamo rendere possibile che gli ucraini abbiano armi a lungo raggio”, “vogliamo produzioni comuni”, ha affermato Merz. “Faremo in modo che l’esercito ucraino possa essere equipaggiata di tutto quello che serve per combattere con successo”, ha aggiunto.

“Oggi abbiamo fatto un primo passo verso una cooperazione tra la Germania e l’Ucraina nella produzione di armi a lungo raggio, e questa sarà anche una cooperazione a livello industriale, che potrà avvenire sia in Ucraina sia qui in Germania – ha spiegato Merz -. Non forniremo ulteriori dettagli per il momento, ma potete presumere che il rifiuto della parte russa di tenere colloqui, il rifiuto di osservare un cessate il fuoco, avrà ora conseguenze reali”, ha aggiunto il cancelliere.

“Continueremo ad aumentare la pressione su Mosca. Lo facciamo anche per aprire le strada ai negoziati”, ha proseguito Merz. “Continueremo quindi ad aumentare la pressione sulla Russia, per indebolire la macchina da guerra di Mosca, ma anche per aprire la strada ai negoziati. Per quanto riguarda la Germania, faremo tutto il possibile per garantire che il Nord Stream 2 non possa essere rimesso in funzione”, ha promesso il cancelliere tedesco.

La Russia “cerca continuamente pretesti, non è serio”, ha detto da parte sua Zelensky, riferendo di tutte le opzioni rifiutate da Mosca. “Noi vogliamo la fine della guerra. Vogliamo fare tutto perché il mondo costringa la Russia a chiudere la guerra. Siamo aperti a qualsiasi piattaforma, a qualsiasi formato”, ha detto il presidente ucraino. Questi ha poi avvertito che “le sanzioni devono essere rafforzate, il prolungamento della guerra deve essere doloroso per la Russia”.

Dopo l’incontro con Merz, Zelensky sarà ricevuto anche dal presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier nella residenza ufficiale di Schloss Bellevue.