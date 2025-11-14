Ucraina: massiccio attacco russo su Kiev, un morto e 24 feriti

Keystone-SDA

Ucraina sotto attacco russo stanotte, con Kiev bersagliata da centinaia di missili e droni: il bilancio è salito ad almeno un morto e 24 feriti, con edifici edifici a fuoco e blackout nella capitale. Lo rendono noto i media ucraini, citando le autorità della capitale.

(Keystone-ATS) Almeno 11 palazzi in tutta la città sono stati colpiti, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. I soccorritori hanno evacuato oltre 40 persone dagli edifici. Ieri sera si sono registrate due vittime anche nella regione di Zaporizhzhia.

Dal canto suo, Mosca ha annunciato di aver abbattuto oltre 210 droni di Kiev sul territorio russo. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.

Intanto, Volodymyr Zelensky ha evocato la resa a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: “La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo”, ha detto il presidente. Oggi a Berlino si terré un vertice dei ministri della Difesa tedesco, francese, britannico, italiano e polacco.