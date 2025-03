Ucraina: Macron, Russia mostra volontà di continuare aggressione

"La Russia continua, giorno dopo giorno" a moltiplicare i bombardamenti sull'Ucraina, "mostrando la sua volontà di guerra e di voler continuare l'aggressione": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron.

(Keystone-ATS) “Noi aspettiamo l’impegno di Mosca. La Russia deve accettare un cessate il fuoco di 30 giorni senza ‘condizioni preliminari'”, ha affermato Macron. A suo dire, inoltre, è “decisamente troppo presto” per parlare di una revoca delle sanzioni contro la Russia.

Questi ha anche annunciato un nuovo aiuto a Kiev di due miliardi di euro in “missili Mistral, carri AMX e munizioni”, sottolineando che “la Francia continuerà nel suo impegno, d’accordo con i partner europei ed alleati”.

Il presidente francese ha ribadito la necessità di creare forze europee di dissuasione nei confronti di ogni nuova aggressione russa: “L’obiettivo – ha detto – è mantenere l’Ucraina sul suo territorio. C’è soltanto un aggressore, la Russia, e un resistente” ha concluso indicando il suo omologo ucraino e lasciandogli la parola.

Zelensky ha reso omaggio al sostegno “infaticabile” di Parigi all’Ucraina e ha definito il presidente francese un “amico”. “La nostra cooperazione – ha detto – diventa sempre più concreta. Voglio sottolineare gli sforzi della Francia affinché ci si possa difendere dai bombardamenti russi. Abbiamo visto i vostri Mirage in azione e sono diventati una parte del nostro scudo aereo contro i droni”.

“Serve una risposta contro la Russia – ha continuato Zelensky – io sono riconoscente verso l’Europa, che sostiene la nostra difesa. È importante che ogni paese possa sviluppare la sua industria di difesa. Più ci sono produzioni dal settore della difesa, più saranno salvate le nostre vite”.

“Bisogna fare pressione (su Mosca, ndr) e bisogna che duri fin quando dura l’aggressione russa”, ha aggiunto Zelensky, secondo il quale “non è il momento di abbandonare la pressione sulla Russia o di indebolire la nostra unità”.

“Nel Mar Nero – ha aggiunto il leader ucraino – Mosca prova a inserire condizioni supplementari” nell’accordo di cessate il fuoco. “Noi – ha aggiunto – speriamo che gli americani ne garantiranno il carattere incondizionato”.

A suo dire, inoltre, è ancora “troppo presto” per parlare della composizione di un contingente in Ucraina, aggiungendo che “nessuno ha voglia di far durare la guerra”. “La questione essenziale” per lui, è sapere “quali paesi” sono pronti a partecipare all’iniziativa.

Il contingente, ha detto Zelensky, avrebbe come obiettivo “controllare la situazione, fare addestramenti congiunti e fare tutto il possibile perché il desiderio della Russia di aggredire di nuovo cessi”.

A sua volta interrogato sulle truppe, Macron ha parlato di “forze europee sulla base di scelte nazionali” che “potrebbero essere destinate a tenere posizioni nella zona di pace in territorio ucraino”. Secondo il presidente francese potrebbero essere “forze di dissuasione”.