Ucraina: Lavrov su missili USA, non scherzate con linee rosse

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) “Non scherzate con le nostre linee rosse”. Lo ha affermato, rivolto agli USA, il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov commentando le voci di un possibile accordo per fornire a Kiev nuovi missili per i jet F-16 capaci di colpire in profondità il territorio russo.

Gli americani “sanno bene dove sono queste linee”, ha sottolineato Lavrov in un’intervista alla televisione Rossiya-1 ripresa dall’agenzia Interfax.

Gli USA, ha proseguito il capo della diplomazia russa, “hanno superato il limite che si erano posti” e ora “sono incitati” ad andare avanti. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “lo vede chiaramente e ne approfitta”.

Secondo Lavrov, gli americani “sono ossessionati dalla lotta per il potere, i Democratici vogliono mostrarsi più duri dei Repubblicani e viceversa, ma per ora tutto questo porta una escalation maggiore, come minimo”.