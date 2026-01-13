Ucraina: Kiev, stanotte bersagliati da 300 droni e oltre 20 missili

Keystone-SDA

Le forze russe hanno lanciato quasi 300 droni e decine di missili di vario tipo sull'Ucraina durante la notte: lo affermano i militari di Kiev, citati dai media locali, precisando che "la maggior parte degli obiettivi è stata distrutta" dalle forze di difesa aerea.

(Keystone-ATS) “Nella notte del 13 gennaio il nemico ha attaccato con 18 missili balistici Iskander-M e missili antiaerei guidati S-300, oltre a sette missili Iskander-K”, recita una nota. I russi hanno utilizzato 293 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi.

Il governatore regionale della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha riferito su Telegram che stanotte un attacco russo sulla città dell’Ucraina nordorientale ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre sei. Il sindaco Igor Terekhov ha spiegato che un drone ha colpito una struttura medica pediatrica, causando un incendio.

Da parte sua il Ministero della difesa russo, citato dall’agenzia di stampa Tass, sostiene che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 11 droni ucraini sul territorio della Russia.