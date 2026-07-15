Ucraina: il ministro della difesa Fedorov annuncia le dimissioni
Il ministro della difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha annunciato le sue dimissioni, nell'ambito di un rimpasto di governo ordinato dal presidente Volodymyr Zelensky che ha già visto le dimissioni della premier Yulia Svyrydenko.
(Keystone-ATS) “È stato un grande onore servire il popolo ucraino come ministro della difesa”, ha scritto su Telegram Fedorov in un lungo messaggio in cui elenca i successi del ministero che guidava da gennaio, seguito da un messaggio più breve che ne delinea anche i fallimenti.