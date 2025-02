Ucraina: i colloqui Usa-Russia a Istanbul finiti dopo oltre 6 ore

Keystone-SDA

I colloqui tra funzionari russi e americani a Istanbul sono finiti dopo sei ore e mezza. Le delegazioni non hanno rilasciato dichiarazioni, rende noto la Tass.

(Keystone-ATS) Nel frattempo, la diplomazia ucraina ha definito “ridicole” le dichiarazioni del Cremlino secondo cui l’annessione dei territori ucraini occupati sarebbe “non negoziabile”.

“La Russia non può rivendicare nessuno dei territori ucraini”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgiy Tykhy. “È ridicolo il modo in cui i funzionari russi fanno riferimento alla costituzione russa” per giustificare le annessioni, ha denunciato.

Intanto, l’emittente francese Bfmtv afferma che la visita di Volodymyr Zelensky a Washington sarebbe stata annullata dagli Stati Uniti se Emmanuel Macron non fosse intervenuto su Donald Trump per convincerlo a confermare l’impegno.

La visita in programma domani del presidente ucraino a Washington era stata già annullata dagli americani, ma la Casa Bianca è tornata sulla sua decisione dopo una telefonata di Emmanuel Macron. Secondo una fonte diplomatica di Bfm, ieri Zelensky aveva ricevuto un messaggio dell’amministrazione americana che gli comunicava di non venire più a Washington per incontrare Trump.

Zelensky allora ha chiamato Macron, il quale ha poi telefonato a Trump, chiedendogli di ricevere il leader ucraino e aggiungendo che egli stesso se ne faceva garante. Alla fine, Trump ha accettato, annunciando in prima persona che avrebbe ricevuto Zelensky alla Casa Bianca.