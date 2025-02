Ucraina: Cremlino, fatto passo importante per soluzione

Gli USA e la Russia hanno fatto un passo molto importante per la soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, aggiungendo che per un vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è necessario un certo lavoro di preparazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) “È stato fatto un passo molto molto importante verso la creazione delle condizioni per un trattato di pace”, ha detto Peskov citato dalle agenzie russe. “È stata dimostrata la giusta volontà politica da entrambe le parti, intendo in questo caso la Russia e gli Stati Uniti”, ha aggiunto il portavoce, citato dalla Tass.

Tuttavia i colloqui di ieri a Riad sono stati solo “il primo passo” nella soluzione dei problemi tra la Russia e gli USA, le cui relazioni sono in uno stato “deplorevole” a causa dei danni inflitti volontariamente dalla precedente amministrazione americana di Joe Biden, ha proseguito Peskov. “C’è un sacco di lavoro da fare, ma il primo passo importante è stato fatto”, ha detto il portavoce, aggiungendo che bisogna “aspettare i primi risultati tangibili”.

Il portavoce ha poi spiegato che il Cremlino si aspetta che presto o tardi Volodymyr Zelensky presenterà le sue proposte per la soluzione del conflitto, definendo per il momento “contraddittorie” le posizioni espresse dal presidente ucraino.

Intanto, riportano i media ucraini, l’inviato speciale del presidente statunitense Donald Trump per l’Ucraina e la Russia, Keith Kellogg, è arrivato a Kiev per la sua prima visita. “Comprendiamo la necessità di garanzie di sicurezza, è molto chiaro per noi che ciò è importante nella sovranità di questa nazione”, ha detto Kellogg ai media ucraini al suo arrivo alla stazione ferroviaria della capitale. “Parte della mia missione è sedermi e ascoltare le vostre preoccupazioni riguardo agli Stati Uniti”, ha aggiunto l’inviato speciale.