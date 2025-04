Ucraina: Corte condanna ex presidente Yanukovych per fuga in Russia

Keystone-SDA Un tribunale di Kiev ha condannato in contumacia l'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych a 15 anni di carcere per essere fuggito in Russia con i suoi collaboratori nel febbraio del 2014 dopo l'insurrezione di piazza Maidan. 1 minuto (Keystone-ATS) Lo scrive il sito d’informazione d’opposizione in lingua russa in esilio Meduza, ripreso dai media ucraini. Secondo Interfax-Ucraina, il tribunale ha dichiarato Yanukovych colpevole di aver organizzato l’attraversamento illegale del confine di Stato ucraino e di aver incitato alla diserzione. Dieci anni di carcere sono stati inflitti a Kostiantyn Kobzar, ex capo della sicurezza.