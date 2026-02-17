Ucraina: conclusa dopo 4 ore e mezza la prima giornata di colloqui

Keystone-SDA

Si sono conclusi dopo quattro ore e mezza i colloqui della prima giornata di trattative trilaterali a Ginevra tra delegazioni russa, ucraina e statunitense. Ne dà notizia l'agenzia russa Ria Novosti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le trattative trilaterali sono state “tese” e riprenderanno domani dopo consultazioni delle parti con le rispettive capitali. Lo scrive l’agenzia russa Tass citando proprie fonti. La Tass aggiunge che i colloqui di oggi si sono svolti in parte in formato trilaterale e in parte bilaterale tra russi e americani.

Frattanto, “un drone russo ha attaccato questa mattina un’auto con a bordo alcuni dipendenti della centrale termoelettrica di Sloviansk. Purtroppo, tre di loro sono rimasti uccisi”: lo afferma il primo vice ministro dell’Energia ucraino, Artem Nekrasov, ripreso dalla testata online Ukrainska Pravda. Sloviansk si trova nella regione ucraina di Donetsk, in parte occupata dalle truppe russe.

Dal canto suo, il governatore della regione russa di Kursk, Aleksandr Khinshtein, ha riferito che nel villaggio di Kalinovka un uomo è stato ucciso da un drone ucraino che ha colpito l’auto su cui viaggiava. “Le forze armate ucraine con un drone hanno attaccato un veicolo civile nel villaggio di Kalinovka, nel distretto di Khomutovsky”, ha riferito Khinshtein.

“Purtroppo, un uomo è rimasto ucciso nell’attacco”, ha precisato il governatore, aggiungendo che un altro attacco a un’auto ha avuto luogo nel villaggio di Belitsa, nel distretto di Belovsky. Tuttavia, in questo caso nessuno è rimasto ferito