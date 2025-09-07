Ucraina: almeno 4 vittime in massiccio attacco russo

Massicci attacchi russi in Ucraina durante la notte hanno causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di decine di altre, secondo quanto annunciato dalle autorità. Nella capitale Kiev è stato colpito anche il palazzo governativo.

(Keystone-ATS) La Russia ha lanciato almeno 805 droni e tredici missili da ieri sera a stamani, il più grande attacco aereo della guerra, secondo l’aeronautica militare ucraina.

“Le unità dell’aeronautica hanno rilevato e tracciato 818 veicoli d’attacco aereo”, ha scritto la unità delle forze armate sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Le difese aeree hanno abbattuto o soppresso 747 droni e quattro missili.

Il Servizio di emergenza statale, pubblicando sulla stessa piattaforma le foto dei vigili del fuoco che combattevano le fiamme, ha indicato anche che gli attacchi hanno danneggiato diversi grattacieli della capitale. Il servizio ha riferito che almeno due persone sono state uccise e 18 sono rimaste ferite nell’attacco su Kiev.

Le autorità ucraine hanno dichiarato l’allerta aerea nazionale nella prime ore del mattino.

Danneggiato palazzo del governo

Il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati, ha indicato la premier ucraina Yulia Svyrydenko. “Per la prima volta, il tetto e i piani superiori della sede del governo sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico”, ha indicato la prima ministra Yulia Svyrydenko su Telegram, pubblicando immagini delle fiamme che fuoriuscivano dalla facciata dell’imponente edificio vicino alla presidenza e al parlamento.

“Il mondo deve rispondere a questa distruzione non solo con le parole, ma con i fatti. Dobbiamo rafforzare la pressione delle sanzioni, soprattutto contro il petrolio e il gas russi”, ha scritto la premier, chiedendo anche “armi”.

Droni contro Zaporizhzhia: asilo devastato

Ieri sera un attacco con droni condotto dalle forze russe su Zaporizhzhia ha ferito quattro persone e ha devastato un asilo, oltre a diversi edifici residenziali, riporta il media on line ucraino in lingua inglese Kyiv Independent. I feriti, ha fatto sapere il governatore regionale Ivan Fedorov, sono tre donne e un uomo. Le loro condizioni non sono gravi e hanno ricevuto cure mediche sul posto.

Almeno sette droni hanno colpito la città, danneggiando edifici residenziali e distruggendo circa l’80% di un asilo, ha riferito ancora Fedorov.

I servizi di emergenza statali ucraini erano al lavoro sul posto e, a quanto pare, hanno salvato una persona da sotto le macerie.

Cremlino: dialogo sull’Ucraina difficile

Intanto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un’intervista all’agenzia di stampa ufficiale Tass durante l’Eastern Economic Forum a Vladivostok, nell’estremo oriente russo, ha affermato che la risoluzione della situazione in Ucraina richiede un dialogo difficile con le differenti parti in causa.

Peskov ha anche sottolineato come tutti gli interlocutori nel mondo del presidente Vladimir Putin sostengono il suo dialogo con il presidente statunitense Donald Trump e gli sforzi per la pace in Ucraina. “Il sostegno – ha detto – è assolutamente totale ma, ovviamente, il dialogo futuro è ancora piuttosto difficile”.