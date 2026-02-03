Ucraina, intenso attacco russo nella notte, anche a Kiev

Keystone-SDA

Nuovo attacco russo nella notte, con missili e droni, sull'Ucraina. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale Kiev, ma l'offensiva del Cremlino non ha risparmiato nemmeno altre città.

(Keystone-ATS) Inizialmente la capitale è stata colpita da diversi gruppi di droni, ha riferito l’agenzia Rbc. Successivamente si sono aggiunti missili balistici provenienti dalla regione di Bryansk.

Secondo il sindaco Vitali Klitschko, sono state segnalate chiamate ai medici nei distretti di Dniprovskyi e Desnianskyi. L’amministrazione militare della città di Kiev ha riferito di possibili danni a diversi grattacieli residenziali e a un istituto scolastico, mentre, stando a Ukrinform, ci sarebbero due feriti.

Attacchi con missili e droni sono stati segnalati anche a Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, secondo il sindaco Igor Terekhov, citato sempre Rbc. Il governatore della regione di Dnipropetrovsk ha riferito che pure quest’area è finita sotto attacco, con la difesa aerea in azione nella vicina regione di Zaporizhzhia.

All’alba, la città è stata ripetutamente colpita da missili balistici. Le esplosioni dei razzi sono continuate per diverse ore.

“Sfruttare i giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante per la Russia che ricorrere alla diplomazia”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social media. Il Cremlino ha infatti ripreso i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche mentre a Kiev la temperatura sfiora i -20 °C.

Le forze russe hanno usato “più di 70 missili in totale, oltre a 450 droni”, ha precisato Zelensky. “Il risultato di questi attacchi è che più di 1100 edifici residenziali sono rimasti senza riscaldamento”, ha aggiunto il ministro dello Sviluppo Oleksiy Kuleba su X.