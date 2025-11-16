Ucraina, a Kiev attivate le sirene antiaeree

Keystone-SDA

Sono state attivate stanotte le sirene antiaeree a Kiev. Lo ha comunicato in un post sul suo canale Telegram, il portale del consiglio comunale della capitale ucraina.

1 minuto

(Keystone-ATS) Frattanto, droni ucraini hanno attaccato edifici residenziali in diversi quartieri della città russa di Volgograd, nella regione del Volga e tre persone sono rimaste ferite, stando al governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, citato dall’agenzia Tass.

Ieri sera, in segutio allo scandalo di corruzione che interessa il suo governo, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali, che prevede revisioni gestionali e audit finanziari approfonditi.

Come detto, l’annuncio arriva nel mezzo del più grande scandalo di corruzione del mandato di Zelensky, che ha coinvolto alti funzionari arricchitisi con tangenti da parte di appaltatori di aziende energetiche statali.