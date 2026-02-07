Ucciso in Messico uomo legato al delitto di Andrés Escobar

Keystone-SDA

Un uomo ritenuto legato all'omicidio del calciatore colombiano Andrés Escobar è stato ucciso in Messico.

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, che sul suo account ufficiale di X ha identificato la vittima come Santiago Gallón, presunto narcotrafficante colombiano condannato nel 2010 per il finanziamento di gruppi paramilitari. Secondo Petro, Gallón sarebbe stato coinvolto nell’assassinio di Escobar, un delitto che nel 1994 “distrusse l’immagine internazionale del Paese”.

La procura dello Stato del Messico (Edomex) ha confermato che mercoledì scorso è stato ritrovato a Huixquilucan, alla periferia di Città del Messico, un corpo riconducibile a Gallón. Sono in corso accertamenti forensi per la conferma definitiva dell’identità.

Andrés Escobar fu ucciso a Medellín il 2 luglio 1994, pochi giorni dopo i Mondiali negli Stati Uniti, durante i quali aveva segnato un’autorete nella partita persa dalla Colombia contro gli Usa. Per l’omicidio venne arrestato Humberto Muñoz Castro, autista di Gallón, che confessò il delitto senza chiamare in causa eventuali mandanti. Condannato inizialmente a 43 anni di carcere, scontò poco più di 11 anni.