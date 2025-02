Ucciso in Messico un narco olandese super ricercato dall’Europol

Keystone-SDA

Un cittadino olandese, identificato dalle autorità come un importante narcotrafficante legato al boss del cartello di Sinaloa di Ismael 'El Mayo' Zambada, è stato assassinato da sicari a Valle Escondido, un sobborgo esclusivo a nord-ovest di Città del Messico.

(Keystone-ATS) La vittima, Marco Ebben, di 32 anni, ha fatto continui viaggi dall’Europa al Messico e ha simulato la sua morte più volte. L’olandese, che aveva con sé un falso documento d’identità in cui si spacciava come un agente antidroga degli Stati Uniti, era nelle liste prioritarie delle persone più ricercate dall’Europol.

Secondo fonti non ufficiali, le forze federali stavano preparando un’operazione per catturarlo, ma è stato eliminato poco prima del blitz.

Ebben venne già stato arrestato in Messico nel 2020, quando fu condannato a 7 anni di prigione, ma venne misteriosamente scarcerato poco dopo. Nel suo fascicolo si legge che “era coinvolto nel traffico di droga dal Brasile ai Paesi Bassi” e che tra il 2014 e il 2015 ha introdotto in Olanda 400 chili di cocaina in container pieni di ananas.