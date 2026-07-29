UBS taglia altri impieghi, ormai ne ha meno di 100’000

Keystone-SDA

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UBS ha ormai meno di 100'000 impieghi, sulla scia dell'integrazione sempre più avanzata di Credit Suisse (CS).

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(Keystone-ATS) Alla fine di giugno la banca contava 99’085 dipendenti espressi in equivalenti a tempo pieno, circa 2’500 in meno rispetto alla fine di marzo, emerge dalle indicazioni pubblicate oggi insieme ai risultati trimestrali.

Prima della fusione annunciata il 19 marzo 2023 UBS e CS disponevano complessivamente di un organico che superava i 120’000 posti di lavoro. Sono poi intervenuti i previsti risparmi, che hanno inciso pesantemente sul personale.

Nel solo secondo trimestre 2026 sono state adottate misure che hanno portato a economie per 1,1 miliardi di dollari (0,9 miliardi di franchi), ha annunciato la società. Il gruppo assicura di essere sulla buona strada per realizzare, entro la fine del 2026, risparmi ricorrenti pari a 13,5 miliardi di dollari rispetto ai costi cumulati di UBS e CS nel 2022.