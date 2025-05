UBS sarebbe in trattativa per vendere unità hedge fund O’Connor

Keystone-SDA

UBS è in trattativa per vendere O'Connor, una sua unità hedge fund (fondi ad alto rischio), alla società americana Cantor Fitzgerald: lo scrive Bloomberg, facendo riferimento a persone coinvolte nel progetto.

(Keystone-ATS) Stando all’agenzia la mossa si inserirebbe in un approccio dell’istituto volto a ridurre i rischi del proprio bilancio, in vista in particolare di possibili requisiti patrimoniali più severi. Contattate da Bloomberg, né UBS né Cantor Fitzgerald hanno voluto prendere posizione sul tema.

O’Connor è entrata a far parte di UBS più di 30 anni or sono: nel 1992 la grande banca aveva infatti acquisito la società O’Connor & Associates, con sede a Chicago, che era specializzata in prodotti derivati.