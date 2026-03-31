UBS investe nell’azienda luganese Artificialy

Keystone-SDA

Artificialy, società luganese specializzata nella consulenza e nello sviluppo di programmi informatici nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), annuncia un investimento da parte di UBS, che la stessa impresa ticinese definisce "strategico".

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(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato oggi da Artificialy, la banca guidata da Sergio Ermotti ha anche manifestato l’intenzione di rafforzare la collaborazione commerciale con la controparte, con l’obiettivo di ampliare e integrare ulteriormente le soluzioni di IA in tutta la struttura aziendale. Non sono stati forniti dettagli finanziari.

“Accogliere un azionista del calibro di UBS invia un chiaro segnale di fiducia nella nostra strategia e nel nostro percorso di crescita”, commenta il presidente del consiglio di amministrazione Alberto Delorenzi, citato in un comunicato. “UBS non sta solo investendo nella nostra azienda, ma è anche uno dei nostri clienti più importanti”, gli fa eco il cofondatore e CEO Luca Gambardella, a sua volta citato nella nota per la stampa. “Questa combinazione di capitale e collaborazione operativa ci aiuterà a fondare la nostra crescita su implementazioni nel mondo reale e su un impatto misurabile”.

“In UBS consideriamo l’IA un motore chiave della nostra strategia di crescita e ci impegniamo a implementarla su larga scala”, commenta da parte sua Daniele Magazzeni, Group Chief Artificial Intelligence Officer di UBS, le cui dichiarazioni vengono pure riferite nel documento per i media. “Il nostro investimento in Artificialy si basa su una solida partnership e riflette la nostra convinzione dell’importanza di un’IA responsabile e innovativa”.

Fondata nel 2020, Artificialy progetta e fornisce soluzioni di IA per imprese di diversi rami, tra cui finanza, scienze della vita, energia, edilizia, produzione e telecomunicazioni. L’azienda conta oltre 40 ingegneri, fisici e matematici provenienti da tutta Europa e ha realizzato più di cento progetti di IA per oltre 50 clienti, spaziando dal machine learning alla visione artificiale, dall’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) all’IA generativa. La società ha sede a Lugano ed è presente anche a Zurigo.