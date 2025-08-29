La televisione svizzera per l’Italia

UBS corregge al ribasso previsioni crescita Svizzera per il 2026

Keystone-SDA

UBS corregge lievemente al ribasso le sue stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2026, lasciando invece invariate quelle del 2025. Molto dipenderà comunque dai dazi americani, mette in guardia l'istituto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Concretamente per l’anno in corso gli esperti della maggiore banca elvetica prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) – al netto degli eventi sportivi – aumenterà dell’1,3%, come nella stima precedente, mentre mentre nei dodici mesi successivi la progressione sarà dello 0,9%, a fronte del +1,0% ipotizzato finora. Tenendo conto dei grandi eventi la crescita sarà rispettivamente dello 0,9% e dell’1,3% (in precedenza e +0,9% e +1,4%).

Mentre il commercio estero nei prossimi trimestri sarà penalizzato dalla vertenza doganale i consumi dovrebbero continuare a sostenere l’economia, spiegano gli specialisti di UBS. La crescita dipenderà però fortemente dall’entità delle barriere doganali statunitensi applicate agli esportatori svizzeri: “prevediamo che la situazione sarà più chiara solo alla fine di ottobre”, scrivono gli analisti.

Se i dazi dovessero rimanere a lungo termine al livello attuale del 39% la progressione del Pil elvetico potrebbe essere notevolmente inferiore alle previsioni attuali: nei prossimi quattro trimestri potrebbe essere di 0,4 punti percentuali inferiore a quanto pronosticato. Anche in uno scenario negativo l’economia svizzera dovrebbe però essere risparmiata da una profonda recessione, concludono i professionisti della banca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR