UBS: la borsa non è convinta, l’azione perde oltre il 4%

Keystone-SDA

Nessun entusiasmo in borsa per UBS, malgrado i risultati annuali superiori alle attese.

(Keystone-ATS) Poco prima delle 11.00 l’azione della grande banca perdeva il 4,5%, venendo scambiata a circa 35,40 franchi, nell’ambito di un mercato orientato generalmente a una lieve flessione (SMI -0,3%).

Il quarto trimestre si è rivelato solido, trainato dall’investment banking, sottolinea l’analista Andreas Venditti di Vontobel. Il programma di riacquisto di azioni da 3 miliardi di dollari è inferiore alle aspettative, ma UBS ha promesso di fare di più, a dipendenza della futura normativa sui fondi propri. Ciò che UBS ha sotto controllo (la sua attività operativa) continua a registrare ottime performance, mentre ciò che non è sotto la sua responsabilità (il quadro legislativo) rimane incerto, riassume Venditti.

Da parta sua Ausano Cajrati Crivelli, esperto presso la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), osserva che sono stati compiuti progressi nell’integrazione di Credit Suisse, con l’85% dei conti registrati in Svizzera trasferiti sulla piattaforma UBS. I risultati superano le aspettative, mentre gli obiettivi sono confermati e persino rivisti al rialzo. Anche le prospettive in materia di riacquisto di azioni sono positive, secondo l’analista: in linea con le sue aspettative, ma leggermente inferiori a quelle del mercato.

Dall’inizio del 2026 il titolo UBS ha perso quasi l’8% in borsa, ma la performance è ampiamente positiva sia sull’arco di dodici mesi (+19%) che su cinque anni (+161%).