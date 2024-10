UBS: Goldman Sachs vede l’azione a 39 franchi, oggi è a 26 franchi

(Keystone-ATS) Attestato di fiducia in UBS da parte di Goldman Sachs: la banca d’affari americana ha ulteriormente aumentato l’obiettivo di corso per l’istituto elvetico, portandolo a 38,70 franchi per azione.

Si tratta di livelli che non si vedono dal 2008, epoca della crisi finanziaria: oggi in apertura il titolo UBS venova scambiato a circa 26,40 franchi.

La fiducia degli analisti americani – spiega il portale Cash – deriva dalla correzione al rialzo delle stime riguardanti i dati trimestrali di UBS, che saranno diffusi il 30 ottobre. Goldman Sachs ha aumentato le aspettative in relazione ai patrimoni amministrati e confida che la società guidata da Sergio Ermotti comunichi ulteriori progressi nei suoi sforzi per ridurre le spese operative.

Cash ricorda peraltro che Goldman Sachs ha tradizionalmente obiettivi di prezzo elevati per le azioni UBS: questo accadeva anche prima dell’acquisizione del Credit Suisse. Negli ultimi anni gli obiettivi non sono però quasi mai stati raggiunti.